زيادات معتبرة في قيمة المكافآت المالية

المنافسات الإفريقية للأندية

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفع قيمة الجوائز المالية المخصصة لمنافسات كأس الكونفدرالية ورابطة أبطال إفريقيا، بحسب ما كشفت عنه الهيئة القارية، عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الكاف: “في وقت سابق من هذا العام، أعلن رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي عن زيادات معتبرة في قيمة الجوائز المالية الخاصة بمنافسات رابطة الأبطال وكأس الكاف. وقرر رئيس الهيئة القارية رفع قيمة الجوائز بنسبة 40% وجعل المنافسات من المستوى العالمي”. وسيتحصل المتوج برابطة أبطال إفريقيا 4.000.000 دولار مقارنة بـ2.500.00 دولار سابقا. أما في كأس الكونفدرالية، قيمة المكافئة المالية بالنسبة للفائز سترتفع من 1.250.00 دولار إلى 2.000.00 دولار.

وفي نهائي كأس الكاف، ستكون الجزائر ممثلة بفريق اتحاد الجزائر، الذي تأهل بعد فوزه على آساك ميموزا الإيفواري بنتيجة (2-0) بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، لحساب مباراة إياب نصف النهائي. وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب.

وسيكون اتحاد الجزائر على موعد مع فريق “يونغ افريكا” التنزاني في المشهد النهائي للمنافسة القارية، حيث ستقام مقابلة الذهاب يوم 28 ماي بدار السلام (تنزانيا) على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 3 جوان المقبل بالجزائر.

قيمة الجوائز المالية:

رابطة أبطال إفريقيا:

الفائز: 4 ملايين دولار

الوصيف: 2 مليون دولار

الدور نصف النهائي: مليون و200 ألف دولار

الدور ربع النهائي (4): 900 ألف دولار

ثالث المجموعة (4): 700 ألف دولار

رابع المجموعة (4): 700 ألف دولار

كأس الكاف:

الفائز: 2 مليون دولار

الوصيف: مليون دولار

الدور نصف النهائي: 750 ألف دولار

الدور ربع النهائي: 550 ألف دولار

ثالث المجموعة: 400 ألف دولار

رابع المجموعة: 400 ألف دولار