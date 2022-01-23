زيادة أسعار الحليب.. وزير الفلاحة يوضح

أكد وزير عبد الحفيظ هني, الأحد، أن أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة.

و في تصريح له عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، صرح هني قائلا :”أعلن ذلك بصفة رسمية، لن تكون هناك أي زيادة في أسعار حليب الأكياس المدعم وسيبقى 25 دج”.

وبخصوص تطوير شعبة الحليب، شدد الوزير على تعزيز حضائر الماشية بالأبقار الحلوب وهذا من خلال استيراد هذا النوع من الأبقار.

وأوضح هني أن عملية استيراد هذه الابقار الموجهة لانتاج الحليب قد تمت اعادة بعثها خلال الشهر الجاري, داعيا الى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات.

أما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم انتاجه بالمسحوق المستورد، أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.

كما أشار هني إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد سنويا بمفرده حوالي 180000طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات

إجراءات جديدة لتقليص فاتورة استيراد الحبوب

من جهة أخرى كشف وزير الفلاحة، أن مصالحه حددت 3 أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب بغية تقليص فاتورة الإستيراد.

وأوضح أن قطاعه يسعى إلى جمع ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم مما سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26 بالمائة.

وفي هذا الصدد قال الوزير إنه تم تحديد ثلاثة أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب، الصنف الأول هو منطقة ذات قدرات عالية أين يصل الإنتاج مابين 45 و50 قنطار في الهكتار.

أما الصنف الثاني هو المنطقة الوسيطة مخصصة لإنتاج الشعير، بينما الصنف الثالث فسيمثل الجنوب أين توجد قدرات لتحقيق مستوى مردود يصل إلى 100 قنطار في الهكتار.

رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين.. هذه دوافع القرار

وفي 17 جانفي 2022، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين سيرفع من وتيرة تطور شعبة الحبوب وسيشجع على العمل أكثر.

وقال حمبلي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن هذا “القرار انتظره الفلاحون كثيرا لا سيما وأنه خلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار المدخرات الغذائية والعوامل الإنتاجية وبقي سعر شراء الحبوب من الفلاحين بدون تغيير منذ 2008 “.

وبدوره يرى رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لحسن لعبيد أن قرار مجلس الوزراء يشجع الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم من القمح وهو ما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة.

للإشارة فقد قرر مجلس الوزراء الذي عقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج، و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج، وسعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج، وسعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج.

كما أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل “فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد”.