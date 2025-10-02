“لا تغيير في أسعار سيارات فيات”.. الشركة تُؤكد

أعلنت شركة فيات الجزائر، بأن المعلومات المتداولة بشأن تغيير أسعار مركباتها غير سارية المفعول.

وأوضحت الشركة أن أسعار سيارات فيات المُصنّعة محليًا بمصنع طفراوي بوهران تبقى دون تغيير.

وأعلنت سابقا شركة فيات الجزائر، الأربعاء، عن إعادة توجيه الإنتاج الصناعي بمصنع طفراوي (وهران) مع غلق خط موجود لإفساح المجال لطراز جديد من السيارات سيتم اطلاقه قريبا في السوق الوطنية.

وأوضح بيان للشركة أنه في إطار إطلاق الطراز الجديد فيات “غراند باندا” وتلبية لتطلعات الزبائن بشكل أفضل، سيتوقف إنتاج سيارة “فيات 500” بمصنع طفراوي ليتم فسح المجال أمام النموذج الجديد.

كما أعلنت الشركة أن العمليات الأخيرة لتسليم سيارة “فيات 500” ستتم وفقا للالتزامات المتعهد بها للزبائن مضيفة أنه بإمكان الزبائن المستقبليين المهتمين بسيارة “غراند باندا” من التسجيل عبر موقع الشركة الإلكتروني فور الفتح الرسمي للطلبات والذي سيعلن عن تاريخه قريبا.

وموازاة مع ذلك، سيتم الاتصال بالأشخاص الذين سبق وأن سجلوا أنفسهم لاقتناء سيارة فيات 500 لاقتراح عليهم سيارة غراند باندا، حسب نفس الشركة.