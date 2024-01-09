زيادة إدرار الحليب بطرق صحية

تعد الرضاعة الطبيعية أحد أعظم هواجس الأم الجديدة، فكل سيدة تعرف منافعها لمولودها لن تتردد في بذل كل الجهود والمحاولات لإنجاح هذه التجربة، بالرغم من أن أمهات كثرا لا يبذلن أدنى جهد لذلك، ويتعلق الأمر بإدرار الحليب وبعض النصائح البسيطة التي على الأم تتبعها من أجل ضمان نجاح العملية منذ الساعات الأولى للوضع.

الأيام أو لنقل الساعات الأولى بعد الولادة هي التي تحسم في ما إن كان طفلك سيرضع طبيعيا، أو اصطناعيا أو مختلطا، فإمداده بحليب الثدي فور ولادته يحفز بشدة عملية الإدرار، ويجعله يعتمد عليك ليس إلا، حتى يأخذ غذاءه، فهو لن يتعلم سبلا أخرى أسهل وأبسط مثل الرضاعة الزجاجية والحلمات البلاستيكية، اطلبي من فريق التوليد مساعدتك لإرضاع مولودك فور ولادته.

“اللبأ” مخزون غني بالفيتامينات والمضادات يرفع مناعته

الحليب الأول الذي ينزل بعد الولادة يدعى “لبأ”، وهو غني بعدد هائل من المضادات الحيوية، التي تصنع مناعة مولودك وتقوييه على المدى البعيد، يكفي أن تعرفي هذا كي لا تضيعي عليه هذه الفرصة.

أبعدي رضيعك عن اللهاية وزجاجات الحليب الصناعي

امنعي إعطاء رضيعك “اللهاية” في المستشفى او الرضاعة الزجاجية المليئة بالحليب الاصطناعي، حاولي أن تكوني بقربه أو تطلبيه كل ساعة تقريبا لإرضاعه طبيعيا، رغم التعب.

الرضاعة المنتظمة

يجب إرضاع الطفل كثيرا وتركه يقرر التوقف عن الرضاعة، فعندما يرضع الطفل من الثدي يتم إفراز الهرمونات التي تحفز الثديين على إفراز الحليب، كما تنقبض عضلات الثديويتحرك الحليب عبر القنوات، وهو ما يحدث بعد وقت قصير من بدء الرضاعة، وكلما زاد عدد مرات إرضاع الطفل، زاد الحليب الذي ينتجه الثدي.

الضخ اليدوي أو الإلكتروني لضمان استمرار تدفق الحليب

إذا كان ابنك يشبع بسرعة، ووجدت أن لديك فائضا في حليب الثدي، فلا تسعدي كثيرا وتهدريه سدى، لأنه سيقل مع الوقت، يمكنك اعتماد الضخ لإفراغ الثديين، سواء يدويا أم بواسطة مضخة الكترونية خاصة، وتخزينه لوقت الحاجة سواء في الثلاجة أم المجمد بحسب المدة، ولتعلمي أن الدراسات أثبتت أنه حتى المرأة الحامل ومنذ الأسبوع 37 يمكنها القيام بهذه العملية نظرا لأهميتها.

ترطيب الجسم بالكثير من الماء

يساهم الماء الذي تشربينه بانتظام وبكميات كافية لإنتاج المزيد من الحليب فلا تهملي الشرب خاصة في الأيام الأولى، وأكثري من تناول الفواكه والخضار التي تحتوي نسبا عالية من المياه.