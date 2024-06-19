زيادة عدد الأشطر وتمديد فترة السداد.. بلعريبي يكشف آخر المستجدات بشأن عدل 3

كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، آخر المستجدات بشأن التسجيل في صيغة البيع بالإيجار عدل 3، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المقر الجديد لوكالة عدل.

وقال بلعريبي أن انطلاق التسجيلات في برنامج عدل 3 سيكون يوم 5 جويلية المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى زيادة عدد الأشطر إلى 5 عوض 4 أشطر.

كما أعلن تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

وأضاف أنه سيجري اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار.

وأكد على أن التسجيل في برنامج عدل 3 سيكون رقمي 100% بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي، مع إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح.

وبخصوص عدل 2 التي كان لها انعكاسات إيجابية تنموية على الولايات بأزيد من مليوني يد عاملة ساهمت في المشروع حسب الوزير فقد تم تخصيص 2800 مليار لإنجاز السكنات.

وقال بلعريبي إنه تم تسخير العمل بنظام المداومة لتسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة 40 ألف طعن وفق نظام الرقمنة واستدراك 27 ألف مكتتب.

وأضاف أنه تم تخصيص برنامجا لتزويد ساكنة حوش الريح بكل متطلبات وتطلعات الساكنة وذلك بإنجاز تجهيزات عمومية في ظرف قياسي، مشددا على أن المراقبة ستكون صارمة والسكن لمن يستحقه.