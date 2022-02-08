زيادة عروض العمل في الجزائر بـ29 بالمئة في 2021

وفق مؤشرات وكالة "أومبلواتيك" الخاصّة

سجلت عروض العمل التي جمعتها وكالة أومبلواتيك “Emploitic” زيادة بنسبة 29 بالمئة في سنة 2021، مما يمثل مؤشرا لإنعاش النشاط الاقتصادي في الجزائر بعد صدمة جائحة كوفيد-19 .

وحسب بيان لذات الوكالة التي تعد إحدى أهم وكالات عروض العمل الخاصة في الجزائر، فإن عدد العروض التي نشرتها على موقعها الإلكتروني بلغ 26900 عرض سنة 2021 مقابل 20700 سنة 2019.

وتتطابق هذه الزيادة مع التوقعات التي تضمنها التقرير”آفاق التوظيف” الذي أعدته هذه الوكالة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وكما كانت عليه الحال سنة 2020، كان قطاع الصناعة الأكثر توظيفا سنة 2021 بنسبة 31 بالمئة من إجمالي الفرص الممنوحة عبر هذه الوكالة متبوعة بقطاع الخدمات بـ25 بالمئة من العروض المنشورة ثم قطاع التجارة-التوزيع بـ14 بالمئة.

وقد كان ثلث عروض التوظيف موجهة لمهنة التجارة بـ31 بالمئة مقابل 25 بالمئة من العروض مخصصة لقطاع الصناعة و14 بالمئة لقطاع الإدارة و11 بالمئة لفرع المالية.

ومن مجموع عروض العمل المنشورة في سنة 2021 من طرف الوكالة فإن أكثر من 9451 منها استهدفت المتخرجين الشباب دون خبرة مهنية أو مبتدئين أي ما يعادل نحو ثلث الفرص المنشورة.

وتشير نفس الحصيلة إلى أن 2305 موظف تم إحصاؤهم سنة 2021 نشروا 11800 عرض عمل تجاه المترشحين الذين لديهم خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات فيما خصت 4035 عرض عمل أولئك الذين لديهم خبرة من 6 إلى 10 سنوات.