زيادة قياسية في كميات المؤثرات العقلية المحجوزة

كشفت المديرية العامة للجمارك، الإثنين، عن حجز أكثر من 16 مليون قرص من المؤثرات العقلية عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع قدره 149.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وحسب المعطيات، فقد تم خلال هذه الفترة حجز 16281455 قرصا من المؤثرات العقلية وتوقيف 523 شخصا متورطا في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

كما أكد المصدر ذاته، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا مقارنة بالسنة الماضية، مع زيادة بلغت 149,2 بالمائة في كمية الأقراص المحجوزة خلال نفس الفترة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجلت أكبر الكميات المحجوزة على مستوى المديريات الجهوية لورقلة (3.95 مليون قرص)، إيليزي (3.88 مليون)، سطيف (1.92 مليون) والشلف (1.82 مليون).