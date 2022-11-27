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زيادة كبيرة في تعداد السكان بجنوب فرنسا.. بسبب المهاجرين

الشروق أونلاين
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زيادة كبيرة في تعداد السكان بجنوب فرنسا.. بسبب المهاجرين
أرشيف
فرنسا

ستعرف مناطق جنوب فرنسا أكبر زيادة سكانية في البلاد مع آفاق العام 2070، وهو ما تعزوه وسائل إعلام محلية إلى تدفّق المهاجرين إلى هذه المناطق.

وحسب ما نشرته صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية يوم الخميس، يتوقع أن يصل تعداد سكان منطقة “لوكسيتاني” الجنوبية إلى 6.7 مليون نسمة، مع حلول 2070.

وتقدّر الزيادة السكانية في هذه المنطقة بين 2022 و2070، بنسبة 14 بالمئة، وهي الأعلى بين جميع مناطق البلاد، وفق المصدر.

وجاء في تقرير الصحيفة:”ستظل أكبر زيادة للسكان في المناطق الجنوبية والغربية. وقد اتضح أن تدفّق المهاجرين هو أحد أسباب الزيادة السكانية في هذه المناطق”.

وأضافت “ليكسبريس” تقول:”هذه المناطق جذابة للغاية (للمهاجرين). حتى في حالة حدوث تراجع في النموّ الطبيعي بفرنسا، فإن الزيادة في عدد السكان ستتغير بفضل الهجرة“.

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