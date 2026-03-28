“زيادة وسائل النقل المُهيأة وردع بعض سائقي الأجرة الذين يرفضون نقلنا”

نرحب بقرار المجانية، رئيس المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين، سليم غمراني لـ"الشروق":

مع إعلان وزارة التضامن تفعيل مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، رحبت الفئات المعنية، مؤكدين أن ارتياد وسائل النقل كان من أكبر هُمومهم، سواء من حيث التسعيرة أم وجود أماكن مهيأة لهم في وسائل النقل. وهو ما جعلهم يستبشرون خيرا، آملين، تحسنا أكثر في أوضاعهم مستقبلا، وبما يضمن حق التنقل كأحد أبسط الحقوق الإنسانية خاصة لفئة “المعوقين” على اختلاف وضعيتهم الصحية.

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن دخول إجراءات جديدة حيّز التنفيذ متعلقة بإقرار مجانية النقل وتخفيض تسعيراته لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدماج هذه الفئة وتخفيف الأعباء اليومية عنها.

وتشمل هذه الامتيازات مجانية النقل الحضري وشبه الحضري لكافة المعنيين، فيما يستفيد ذوو الإعاقة بنسبة عجز تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة من مجانية النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة لفائدة من تتراوح نسبة عجزهم ما بين 50 و80 بالمائة، مع نفس نسبة التخفيض على النقل الجوي الداخلي لفئة العجز الكامل.

وفي الموضوع، رحّبت المنظمة الوطنية للمعاقين حركيّا، بالإجراءات الجديدة، التي تصبّ في صالح هذه الفئة، وخاصّة بالنسبة لقطاع حيوي مثل النقل. وأيضا لتعزيز مكانة ذوي الاحتياجات الخاصّة أكثر في المجتمع، وتذليل الصّعوبات التي تواجههم في أثناء تنقلاتهم اليوميّة.

مُعتبرة أنّ أيّ إجراء يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويُساهم في تسهيل حياتهم، مُرحّب به، مُوجهة شكرها للسّلطات التي “تسعى دوما لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في المجتمع، وباعتبارها أيضا فئة منتجة في المجتمع”.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمعاقين حركيا الجزائريين، سليم غمراني، لـ”الشروق” أن قرار مجانية الأسعار “سيساهم بما لا يدع مجالا للشك، في تسهيل يوميات المعوق”، منوها إلى نقطة وجود كثير من الُمعاقين، خاصة ممن يعانون إعاقات حركية ثقيلة، “غير قادرين على استخدام بعض وسائل النقل، بسبب غياب التهيئة المناسبة.كما أن وسائل النقل المهيأة لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المعاقين حركيا “تبقى محدودة أو غير متوفرة في العديد من الولايات، ما يحرم شريحة واسعة من الاستفادة الفعلية”.

ويوضح محدثنا أن بعض الناقلين “لا يلتزمون بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وقال: “بعض سائقي الأجرة، وهم قلة يرفضون نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة خلال أوقات الذروة، ولذا أدعو إلى تفعيل الرقابة مع تطبيق عقوبات رادعة ضدهم”.

وتدعو المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا، إلى التأكيد على ضرورة فرض رقابة صارمة وميدانية على الناقلين، وإلزامهم باحترام حق المعاق في النقل ومنحه الأولوية. مع ضرورة تعميم وسائل النقل عبر مختلف الولايات، وتكييفها لتتناسب مع جميع أنواع الإعاقات، بما يضمن تنقلا كريما وآمنا لهذه الفئة.