زيارات تفتيشية للإقامات الجامعية

الطلابي الحر يستعجل تنفيذ وعود البرلمان للتكفل بالطلبة

استعجل الاتحاد العام للطلابي الحر تنفيذ مخرجات اللقاء الذي جمع لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني والتنظيمات الطلابية بداية الشهر الجاري، لتحسين الأوضاع البيداغوجية والاجتماعية للطلبة، لاسيما تحسين وتعزيز الأمن داخل الحرم الجامعي وتحسين خدمات الإطعام والنقل، حيث وعد النواب ببرمجة زيارات فجائية للإقامات الجامعية من أجل الوقوف على ظروف سيرها وما تعانيه من نقص على عدة مستويات.

ومع اقتراب شهر رمضان وما تعانيه مختلف الإقامات الجامعية من مشاكل في الإطعام والنقل، دعا الطلابي الحر إلى تكثيف الرقابة على الإقامات لتفادي السلبيات والفضائح التي تسجلها الكثير المطاعم والغرف الجامعية، وأكد نائب الأمين العام للاتحاد العام للطلابي الحر عبد الكريم بن مالك في تصريح للشروق أن التقارير اليومية القادمة من مختلف الإقامات تؤكد استمرار الخلل الكبير في عمليات الإطعام التي باتت تؤرق الطلبة، “ما جعل التنظيمات الطلابية تجدد دعوتها لضرورة تطبيق سياسة الدعم المباشر للطلبة أثناء لقائها مع لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عايد عبد الكريم بهدف القضاء على الفساد الجامعي في عمليات الإطعام، كما تم الاتفاق على تنظيم خرجات فجائية من طرف النواب لمختلف الإقامات الجامعية للوقوف على المشاكل اليومية التي يعانيها الطلبة وفضح المتلاعبين بأموال الدعم الجامعي”.

وشدد محدثنا على ضرورة تنفيذ هذه الوعود تزامنا مع حلول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تحسين الجانب البيداغوجي للطلبة على غرار استحداث مخابر بيداغوجية وإبرام اتفاقيات بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية ورقمنة الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم مزيد من الندوات العملية لإتاحة فرصة الاستفادة من المعارف المتجددة للطلبة وضرورة الاهتمام بإعادة النظر في نظام التكوين العالي: نظام “ل.م.د” وكذا مراجعة المنحة الدراسية إلى جانب إنشاء مؤسسات إدارية اقتصادية تتولى التسيير وتكون قادرة على توفير محيط أفضل لمزاولة الدراسة.

وقال بن مالك إن مختلف التنظيمات الطلابية تأمل بالإسراع في تنفيذ هذه الاقتراحات التي رحب بها النواب ووعدوا بنقلها إلى الجهات الوصية.