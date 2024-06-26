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اقتصاد
نحو شركات التكنولوجيا ومراكز البحث في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية

زيارات دولية “مجانية” لفائدة 450 شركة ناشئة جزائرية

محمد عبد المؤمن
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زيارات دولية “مجانية” لفائدة 450 شركة ناشئة جزائرية
أرشيف
الصين إحدى وجهات الزيارات الدولية

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يوم الأربعاء، عن انطلاق التسجيلات الخاصة ببرنامج الزيارات الدولية للمؤسسات الناشئة الجزائرية.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف رئيس الجمهورية على إطلاقه في افتتاح معرض الجزائر الدولي، إلى تمكين 450 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من توسيع شبكة علاقاتها والتعرّف على بيئات ريادة الأعمال العالمية.

حيث يتضمن البرنامج زيارات مدّتها 15 يوما، إلى شركات التكنولوجيا، ومراكز البحث والجامعات، وحاضنات الأعمال، في عدد من دول العالم الرائدة في المجال التكنولوجي.

وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية. التي ستسقبل كل واحدة منها ممثلين عن 150 شركة ناشئة جزائرية.

البرنامج مجاني تماما بالنسبة للشركات الناشئة، وهو يشمل تذاكر الطيران، والإقامة، والنقل المحلي. مع تسهيل الحصول على التأشيرات وغيرها من التكاليف الأخرى.

ويمكن تقديم طلبات المشاركة في البرنامج قبل تاريخ 15 جويلية المقبل، عبر الموقع الإلكتروني المخصّص للعملية، حسب ما أوضحته الوزارة.

على أن تنطلق الرحلات في مجموعات صغيرة، بين أواخر شهر جويلية، وشهر أكتوبر. وقبل ذلك، سيشارك المستفيدون في معسكر تدريبي بالعاصمة حول البرنامج.

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