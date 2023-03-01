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الجزائر

زيارات متتالية لقيادات عسكرية إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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زيارات متتالية لقيادات عسكرية إلى الجزائر

عرفت الجزائر في الأسابيع الأخيرة زيارات عديدة ومتتالية لمسؤولين عسكريين كبار مرفوقين بوفود هامة تُمثل دولا كبرى وفاعلة في الإقليم والعالم حيث تم استقبالهم من طرف قيادة الجيش الجزائري.

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