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زيارة أجنحة معرض الجزائر للكتاب أصبحت متاحة افتراضيا

الشروق أونلاين
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زيارة أجنحة معرض الجزائر للكتاب أصبحت متاحة افتراضيا
ح.م
جانب من معرض الجزائر للكتاب

أطلقت محافظة الصالون الدولي للكتاب منصة رقمية تتيح للجمهور إمكانية زيارة أجنحة معرض الجزائر للكتاب افتراضيا.

وأوضح القائمون على المنصة أنه يمكنها استيعاب 50 ألف زائر في وقت واحد، وأنه بإمكان المتصفحين الولوج إلى المنصة مع انطلاق المعرض الخميس عبر الرابط:  https://adexevents.dz/events/sila

كما تتيح المنصة حسب القائمين عليها إمكانية زيارة جميع الأجنحة والتواصل مع دور النشر، وكذا البحث عن الكتب وشرائها عن بعد واستلامها.

وأوضح القائمون على المنصة أنها تتيح أيضا للمتصفح حضور الندوات ومختلف الفعاليات المنظمة خلال أيام الصالون عن طريق تقنية “زووم” والمشاركة في النقاش.

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