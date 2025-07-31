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الرئيس تبون يعقد جلسة عمل لمسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد
الجزائر
في تصريح للسفير اللبناني عقب لقائه الرئيس تبون:

“زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر كانت ناجحة ومميزة بكل المعايير”

الشروق أونلاين
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“زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر كانت ناجحة ومميزة بكل المعايير”
رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس تبون في استقبال السفير اللبناني، 31 جويلية 2025.

استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، 31 جويلية، سفير جمهورية لبنان بالجزائر، محمد محمود حسن، والذي أدى له زيارة وداع، وذلك إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية.

السفير اللبناني، وعقب استقباله من قبل الرئيس تبون، ألقى كلمة قال فيها أن مهمته الدبلوماسية بالجزائر كانت “موفقة”، شاكرا الشعب والقيادة الجزائرية التي “احتضنت السفير واحتضنت لبنان وشعب لبنان. واليوم نعيش بأطيب العلاقات مع الجزائر الشقيقة.”

السفير اللبناني ذكر أن انتهاء مهامه توج بزيارة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلى الجزائر، زيارة قال السفير إنها كانت “ناجحة ومميزة بكل المعايير، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الإعلامي.”

كما اعتبر الزيارة “تجسدا العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالجزائر”، مضيفا أنها والاتفاقيات الموقعة خلالها “بداية لانطلاق جديد لعلاقاتنا المشتركة التاريخية.”

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