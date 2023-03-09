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الجزائر

زيارة الرئيس تبون إلى بكين على طاولة محادثات جزائرية صينية 

الشروق أونلاين
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زيارة الرئيس تبون إلى بكين على طاولة محادثات جزائرية صينية 
ح.م
بلاني رفقة السفير الصيني لدى الجزائر

تباحث  الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، زيارة الرئيس تبون إلى بكين المقررة هذه السنة.

وأفاد بيان للخارجية أن المباحثات التي أجراها الجانبان انصبت على الاستحقاقات القادمة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القيام بها إلى جمهورية الصين الشعبية خلال السنة الجارية.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة الهامة المضمّنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية (2022-2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وكذا الخطة الثلاثية (2022-2024) للتعاون في المجالات الرئيسية، لاسيما إنجاز ميناء “الجزائر وسط” بشرشال.

كما أشار الجانبان إلى تثمين استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف، استغلال وتحويل الفوسفات ببلاد الهدبة بتبسة وواد الكبريت بسوق اهراس، وتطوير منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية.

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