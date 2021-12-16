زيارة الرئيس تبون إلى تونس: وسام استحقاق و27 اتفاقية تعاون

قدم الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق كما وقعا على و 27 اتفاقية تعاون بينهما.

وجرى موكب توسيم الرئيس قيس سعيد للرئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء، بقصر قرطاج الرئاسي، وتلت مراسم التوسيم تنظيم رئيس التونسي لمأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس تبون.

وحضر هذه المأدبة, إلى جانب الوفد المرافق لرئيس الجمهورية كبار المسؤولين في الدولة التونسية.

كما عرفت الزيارة توقيع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من القطاعات، و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية تعبد المجيد تبون إلى تونس.

وقد جرت مراسم التوقيع، الأربعاء بقصر قرطاج بتونس العاصمة، من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية، تحت إشراف رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون وقيس سعيد.

وتتعلق الاتفاقيات على وجه الخصوص بقطاعات: العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم، الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد حل بالعاصمة تونس في وقت سابق من نهار اليوم في إطار زيارة دولة تدوم يومين بدعوة من أخيه الرئيس قيس سعيد،حيث حظي باستقبال أخوي ورسمي مميز بالمطار وكذا بالقصر الرئاسي قرطاج، يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين.

للإشارة فقد سبق مراسم التوقيع محادثات على إنفراد جمعت رئيسي البلدين قبل أن تتوسع إلى أعضاء الوفدين.