أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بيانا شديد اللهجة، عقب الزيارة التي قام بها وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.

وصف بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الاتفاقية الدفاعية التي تم توقيعها بين تل ابيب والرباط بـ”الاستفزاز غير المسبوق” للأمة العربية.

أولا: ان ما أقدمت عليه المملكة المغربية يشكل استفزازا غير مسبوق للشعب العربي ودول المغرب العربي تحديدا، بل ويعتبر ذلك خطرا داهما تجاهها يهدد سلامة وجودها.

ثانيا: دعوة كل شرفاء الامة العربية للوقوف بكل جدية في وجه هذا التهديد المباشر والعمل على احباط مسار التطبيع الذي انتهجته المملكة المغربية.

ثالثا: مطالبة كل القوى التقدمية الحرة بالمملكة المغربية بمواصلة الضغط على سلطة البلاد من اجل الغاء اتفاقية العار المبرمة مع الكيان الصهيوني والتوقف عن مسار التطبيع الذي انتهجته منذ ما يزيد عن سنة

رابعا: حث السلطات بدول المغرب العربي الى توحيد جهودها والتنسيق بينها لثني المملكة المغربية عن توجهاتها ومطالبتها بالالغاء الفوري لاتفاقية الذل والمهانة والعدوان المبرمة مع الكيان الصهيوني.