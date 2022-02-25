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رياضة

زيارة تفقّد ومعاينة لِملعبَي براقي “5 جويلية”

علي بهلولي
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زيارة تفقّد ومعاينة لِملعبَي براقي “5 جويلية”

تفقّدت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، المنشأة الكروية الجديدة لِبراقي بِالعاصمة.

ويرأس اللجنة العضو بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف” رشيد أوكالي، الذي كان مرفوقا في هذه الزيارة بِأعضاء هيئته، ومسؤولين تنفيذيين لِولاية الجزائر.

وسيكون الملعب الجديد لِبراقي أحد منشآت منافسة “شان”، التي تحتضنها الجزائر في جانفي 2023.

وقبل ذلك عرفت المنشأة الكروية ذاتها زيارة وزير السكن طارق بلعريبي، الذي أكّد أن ملعب براقي سُيدشّن في الآجال المضبوطة سلفا.

وتفقّد وزير السكن أيضا ملعب “5 جويلية 1962″، وقال إن هذا المركب الأولمبي سيخضع بِدوره لاحقا لِعملية ترميم. استعدادا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

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