زيارة تلاميذ لاستوديو “ديسكو مغرب”.. مديرية التربية تنهي الجدل

فندت مديرية التربية لولاية وهران، الأربعاء ما تم تداوله بخصوص زيارة تلاميذ متوسطة المرحوم خدام رضوان، لاستوديو “ديسكو مغرب”.

وجاء في التكذيب الذي نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التربية لولاية وهران أنها تفند التفاصيل التي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الزيارة المزعومة لتلاميذ المتوسطة إلى هذا المكان.

وجاء في منشور المديرية أن التلاميذ “لم يكونوا في زيارة للمكان حيث أن تلاميذ متوسطة المرحوم خدام رضوان كانوا في زيارة قانونية لجريدة الجمهورية ثم توجهوا مشيا على الأقدام في طريقهم إلى متحف المجاهد والفضاء التاريخي للمنطقة التاريخية في زيارة تاريخية حيث أن المتحف لا يبعد عن المكان”.