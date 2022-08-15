-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
زيارة ماكرون المرتقبة للجزائر
باقي بوخالفة
2022/08/15
97
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الجزائر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات
بالفيديو.. طائرة الإطفاء الروسية تشارك في إخماد حرائق تيبازة
الأولياء اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي “إلكترونيا”
مرض جلدي غريب يثير الذعر بالجلفة
مروحيات الجيش تشارك في عمليات إطفاء الحرائق بتيبازة
هزة أرضية بقوة 2.5 درجات بولاية تيبازة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أمطار رعدية عبر أكثر من 20 ولاية
2022/08/15
حديث عن معاقبة عمورة بِسبب رفضه السّفر إلى الكيان الصّهيوني
2022/08/14
عودة مصانع تركيب الأجهزة الكهرومنزلية
2022/08/13
دراجي: هكذا تجنّب خليلوزيتش سيناريو الإقالة قبيل المونديال مع الجزائر
2022/08/13
الإفراج قريبا عن القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية
2022/08/12
الرأي
المزيد
زبائن بلا بضاعة!
عبد الناصر بن عيسى
2022/08/15
بذرة بنك البذور
عمار يزلي
2022/08/15
أروع النّعم وأنفعها
سلطان بركاني
2022/08/15
السياحة الداخلية.. طبيعة عذراء ونقاط كثيرة سوداء
2022/08/15
السياحة الساحلية في الجزائر.. متى تستقطب السياح؟
2022/08/15