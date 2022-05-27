زيارة محامين موريتانيين إلى الصحراء الغربية.. أول تعليق من نواكشوط

قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، أن زيارة محاميين موريتانيين إلى الصحراء الغربية لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها.

وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الخميس، أن موقف موريتانيا من الصحراء الغربية من أكثر المواقف ثباتا في سياسية البلد الخارجية.

وأضاف ماء العينين ولد أييه أن زيارة بعثة المحامين الموريتانيين للمغرب لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها، مشيرا إلى أن البعثة المذكورة تابعة لهيئة مستقلة (سلك المحامين الموريتانيين) وليست بعثة حكومية.

من جهتها شددت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في بيان على أنها “هيئة مهنية مستقلة تعمل وتتعاون مع هيئات المحامين في المنطقة وفي العالم، في إطار التكوين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بعيدا عن كل أنواع وأشكال التجاذبات والنعرات والتوجهات والانتماءات السياسية وعن النزاعات الدولية”.

وأضافت الهيئة: “تحركاتنا ومواقفنا تنطلق خصيصا من المرجعية المهنية البحتة، وينبغي للجميع النأي المطلق بالهيئة عن المواقف والتصورات السياسية”.

وأكد البيان أنه “في ظل التمسك بالمهنية والاستقلالية، نبعد هيئتنا عن كل النزاعات الدولية والإقليمية التي هي من شأن الدول والحكومات، وبدل ذلك نسعى إلى تنويع التعاون المهني مع هيئات المحامين في كل الدول الشقيقة والصديقة”.

غضب في موريتانيا من زيارة محامين للأراضي الصحراوية المحتلة

ويوم 25 ماي 2022، ندّد حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليساري المعارض، بزيارة وفد موريتاني يضم 44 محامياً عضواً في سلك المحامين الموريتانيين، لمدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية.

ويجري وفد المحامين الموريتانيين زيارة لمدينة الداخلة المحتلة، في إطار دورة تكوينية. وقد أصدر حزب قوى التقدم الموريتاني بياناً مندداً بزيارة المحامين إلى المدن الصحراوية المحتلة.

وجاء في بيان الحزب: “التعاون بين محامين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية طبيعي. إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني”.

وأضاف:”حضور المحامين الموريتانيين في هذه المدن الصحراوية، قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية، مع كونه انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة”.

وتابع:”يحث الحزب جميع الأحزاب الوطنية الموريتانية، على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا. وبخاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات رسمية”.