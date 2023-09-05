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زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

الشروق أونلاين
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زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا
وكالة أنباء كوريا الشمالية
رفضت موسكو التعليق على مزاعم واشنطن التي قالت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيقوم بزيارة إلى روسيا أين سيلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحديث حول صفقات سلاح. صورة من الأرشيف.

رفضت موسكو التعليق على مزاعم واشنطن التي قالت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيقوم بزيارة إلى روسيا أين سيلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحديث حول صفقات سلاح.

فحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، تأكيد المعلومات أو نفيها حول لقاء قريب سيجمع رئيس كوريا الشمالية بالرئيس الروسي، ومن أجل بيع روسيا أسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

فقال اليوم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بشأن مزاعم البيت الأبيض “لا، لا يمكننا (التأكيد)، ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن”.

أما وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فقد أعلن الأمس الإثنين، أن البلدين يناقشان إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة. الوزير الروسي قال، حسب ما نقلته وكالة “إيتار تاس” الروسية “نحن نتحدث مع الجميع، منهم كوريا الشمالية. لما لا؟ إنهم جيراننا”.

وقد سبق للبيت الأبيض أن ندد بزيارة شويغو لكوريا الشمالية نهاية جويلية. وقال البيت الأبيض الأمس، أن واشنطن على علم بوجود مفاوضات متسارعة من أجل تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة، وقالت أن رئيس كوريا الشمالية يرغب في مواصلة هذه المفاوضات مع الرئيس الرئيس الروسي في موسكو.

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