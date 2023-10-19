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زيارة مرتقبة لغوتيريش إلى معبر رفح

الشروق أونلاين
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زيارة مرتقبة لغوتيريش إلى معبر رفح
أرشيف
معبر رفح

يستعدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لزيارة المعبر الحدودي بين مصر وغزة في 20 أكتوبر الجاري. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.

وقالت تقارير إعلامية إن غوتيريش “سيقترب من معبر رفح الحدودي من الجانب المصري”. وسيكون ذلك ضمن برنامج زيارته لمصر في 19 أكتوبر، حيث ينتظر أن يلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني قد أعلن في وقت سابق، أن “إسرائيل لن تعارض تسليم المساعدات الإنسانية (بشكل مقيّد) للسكان المدنيين في قطاع غزة من مصر”. 

وقبل ذلك، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق من اليوم، إلى “إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أقرب وقت”.

وتحدث شكري عن “خطة تحرك جاهزة، للبدء في إنفاذ المساعدات إلى القطاع. فور إزالة الجانب الإسرائيلي للعوائق أمام عمل المعبر المصري”.

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