-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عملية نوعية بإن قزام تسفر عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة
الجزائر

زيارة مرتقبة لـ “بان كي مون” وتنسيق مع رواندا.. أبرز مباحثات عطاف في سيول

الشروق أونلاين
  • 111
  • 0
زيارة مرتقبة لـ “بان كي مون” وتنسيق مع رواندا.. أبرز مباحثات عطاف في سيول

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في العاصمة الكورية سيول، محادثات ثنائية مع كل من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ونظيره الرواندي أوليفييه جان باتريك ندوهونغيريه.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،  فإن اللقاء مع بان كي مون، الذي يتولى حاليا رئاسة الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، شكّل فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر والمعهد، لاسيما في مجالات حماية البيئة، التنمية المستدامة، والانتقال الطاقوي، في ضوء انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية في شهر أوت 2025.

كما تناول الطرفان، على هامش أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية، التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها بان كي مون إلى الجزائر قريبا لإعطاء دفع جديد للتعاون واستكشاف فرص شراكة جديدة.

وفي سياق متصل، سمحت المحادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا، أوليفييه جان باتريك ندوهونغيريه، باستعراض التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين بأبعادها السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية، تنفيذا للقرارات الهامة التي اتخذها قائدا البلدين بالجزائر في جوان الماضي.

كما ناقش الوزيران عددا من الملفات المطروحة على الصعيد الإفريقي، وتبادلا التحاليل بخصوص الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى.

مقالات ذات صلة
تشريعيات 2 جويلية.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية

تشريعيات 2 جويلية.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية

أمطار رعدية مرتقبة الإثنين على هذه الولايات

أمطار رعدية مرتقبة الإثنين على هذه الولايات

أسبوع كامل من الثقافة والترفيه للأطفال عبر ربوع الجزائر

أسبوع كامل من الثقافة والترفيه للأطفال عبر ربوع الجزائر

عطاف يجري محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة

عطاف يجري محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة

شروط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات

شروط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات

جامعة التكوين المتواصل تفتح باب التسجيلات

جامعة التكوين المتواصل تفتح باب التسجيلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد