زيارة مرتقبة لـ “بان كي مون” وتنسيق مع رواندا.. أبرز مباحثات عطاف في سيول

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في العاصمة الكورية سيول، محادثات ثنائية مع كل من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ونظيره الرواندي أوليفييه جان باتريك ندوهونغيريه.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، فإن اللقاء مع بان كي مون، الذي يتولى حاليا رئاسة الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، شكّل فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر والمعهد، لاسيما في مجالات حماية البيئة، التنمية المستدامة، والانتقال الطاقوي، في ضوء انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية في شهر أوت 2025.

كما تناول الطرفان، على هامش أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية، التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها بان كي مون إلى الجزائر قريبا لإعطاء دفع جديد للتعاون واستكشاف فرص شراكة جديدة.

وفي سياق متصل، سمحت المحادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا، أوليفييه جان باتريك ندوهونغيريه، باستعراض التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين بأبعادها السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية، تنفيذا للقرارات الهامة التي اتخذها قائدا البلدين بالجزائر في جوان الماضي.

كما ناقش الوزيران عددا من الملفات المطروحة على الصعيد الإفريقي، وتبادلا التحاليل بخصوص الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى.