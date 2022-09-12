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الجزائر

زيارة مرتقبة لوفد قيادي بارز من حركة “فتح” إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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زيارة مرتقبة لوفد قيادي بارز من حركة “فتح” إلى الجزائر
ح.م
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

كشف مدير العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح” منير الجاغوب، عن زيارة مرتقبة يقوم بها وفد قيادي بارز من الحركة إلى الجزائر.

وقال الجاغوب، في تغريدة له على صفحته عبر تويتر “أنّ وفد فتح إلى الجزائر سيكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كلّ من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” روحي فتوح.

ولم يذكر الجاغوب سبب زيارة الوفد الفتحاوي إلى الجزائر، ولا الملفات التي سيبحثها.

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