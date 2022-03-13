زياش ومزراوي يُكذّبان لقجع ويرفضان العودة إلى المغرب

كذّب اللاعبان الدوليان المغربيان حكيم زياش ونصير مزراوي رئيس اتحاد الكرة المحلّي فوزي لقجع، ورفضا العودة إلى صفوف منتخب بلادهم لِكرة القدم.

وكانت الصحافة المغربية قد نقلت على لسان رئيس اتحاد الكرة المحلّي فوزي لقجع، الأحد، قوله إن اللاعبَين زياش ومزراوي سيعودان إلى صفوف المنتخب، تأهّبا لِخوض مواجهتَي الكونغو الديموقراطية.

وتتبارى المغرب مع منتخب الكونغو الديموقراطية مرّتَين، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وردّ حكيم زياش مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الأحد، قائلا: “لن أعود إلى صفوف منتخب المغرب. كان قرارا قاسيا، لكن لا أملك سوى هذا القرار. لقد واصل مسؤولو الكرة المغربية في الفترة الأخيرة تقديم ملاحظات خاطئة عنّي. وهم سبب توقّفي عن اللّعب الدّولي”.

ولم يلعب حكيم زياش (28 سنة) أيّ لقاء مع منتخب المغرب، منذ المواجهة الودّية للضيف البوركينابي في جوان 2021. علما أنه شارك في اللقاءات الدولية منذ 2015.

وبِدوره، ردّ نصير مزراوي مدافع فريق أجاكس أمستردام الهولندي عبر الموقع ذاته، قائلا: “لم يتّصل بي أيّ مسؤول من اتحاد الكرة المغربي أو جهاز تدريب المنتخب، وذلك مند عام ونصف العام. ناهيك عن دفعهم الصحافة المغربية إلى تسويد صورتي لدى الرّأي العام. قرّرت أن لا ألعب لِمنتخب المغرب، على الأقلّ في الفترة الرّاهنة”.

ولم يُشارك نصير مزراوي (24 سنة) مع منتخب المغرب، منذ المواجهة الودّية للزائر منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، في نوفمبر 2020. عِلما أن هذا اللاعب يخوض المنافسات الدولية منذ عام 2018.