زياني: لم أُوقّع أيّ عقد وكلّي تفاؤل بِعودة “الكناري” إلى سكّة التتويجات

حلّ اللاعب الدولي الجزائري السابق كريم زياني، الخميس، بِأرض الوطن. بعد أن استلم مُقترح شغل منصب مدير رياضي لِنادي شبيبة القبائل.

وقال زياني لِرجال الصحافة في المطار الدولي “الهواري بومدين”، إنه لم يُوقّع بعد أيّ عقد مع إدارة نادي شبيبة القبائل. لكنه مُتفائل بِتوصّله رفقة مسؤولي فريق “الكناري” إلى اتّفاق يُرضي الطرفَين.

وعن المشروع الذي يحمله في جعبته، قال زياني إن مهمّته ترتكز على أساس الانتدابات (شراء وبيع اللاعبين، جلب المدربين..). لكنه بعد تواصله مع مسؤولي الشبيبة، خرج بِانطباع فحواه ضرورة عودة الفريق إلى سكّة الانتصارات والتتويجات.

ويغيب لقب البطولة الوطنية عن خزانة فريق شبيبة القبائل، منذ نهاية موسم 2007-2008.

وعمّا إذا كان مُتخوّفا من المنصب الجديد، بِسبب فوضى التسيير التي طبعت عهدة الرئيس السابق للنادي شريف ملال. قال زياني إنه غير معنيّ بِماضي الفريق، سواء فيما يتعلّق بِالنجاحات أو الإخفاقات. لكن سيُوظّف كلّ ما يملكه من خبرة دولية، لِتحقيق أهداف شبيبة القبائل.

وكان كريم زياني (39 سنة) قد اعتزل ممارسة كرة القدم عام 2019، وحينها كان يرتدي زيّ نادي اتحاد أورليون. وفيما بعد، أسندت إليه إدارة الفريق الفرنسي مهمّة تدريب فئة الأواسط، وبقي يشغل المنصب حتى شهر أفريل الماضي.