-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زياني: مجموعة “الخضر” ليست سهلة وكل الاحتمالات واردة

عمر سلامي
  • 136
  • 0
زياني: مجموعة “الخضر” ليست سهلة وكل الاحتمالات واردة
ح.م
كريم زياني

قال الدولي الجزائري السابق كريم زياني، إن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الوطني، في “الكان” ليست سهلة.

وأضاف زياني في تصريحات له، بعد وصوله إلى بواكي بكوت ديفوار: “المنتخبات المتواجدة في مجموعتنا صعبة، وأعتقد أن المنتخب الوطني حظر جيدا للمنافسة”.

وتابع زياني: “المباراة الأولى مهمة جدا، وسنلعب ضد أنغولا، وهو منتخب يدافع جيدا، وإن شاء الله سيكون منتخبا على أتم الجاهزية لدخول الدورة بقوة”.

وختم: ” أتمنى ذهاب المنتخب الوطني إلى أبعد حد في كأس إفريقيا”.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفاف” يصل إلى كوت ديفوار لحضور حفل افتتاح “الكان”

رئيس “الفاف” يصل إلى كوت ديفوار لحضور حفل افتتاح “الكان”

سليماني يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”الكان”

سليماني يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”الكان”

قطر تحصد نقاط افتتاحية كأس آسيا

قطر تحصد نقاط افتتاحية كأس آسيا

تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

تعيين حكم مباراة الجزائر وأنغولا

الجزائر خامسا في قائمة أغلى 10 منتخبات في “الكان”

الجزائر خامسا في قائمة أغلى 10 منتخبات في “الكان”

تحديد موعد ومكان بيع تذاكر داربي بلوزداد والمولودية

تحديد موعد ومكان بيع تذاكر داربي بلوزداد والمولودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد