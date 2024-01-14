زياني: مجموعة “الخضر” ليست سهلة وكل الاحتمالات واردة

قال الدولي الجزائري السابق كريم زياني، إن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الوطني، في “الكان” ليست سهلة.

وأضاف زياني في تصريحات له، بعد وصوله إلى بواكي بكوت ديفوار: “المنتخبات المتواجدة في مجموعتنا صعبة، وأعتقد أن المنتخب الوطني حظر جيدا للمنافسة”.

وتابع زياني: “المباراة الأولى مهمة جدا، وسنلعب ضد أنغولا، وهو منتخب يدافع جيدا، وإن شاء الله سيكون منتخبا على أتم الجاهزية لدخول الدورة بقوة”.

وختم: ” أتمنى ذهاب المنتخب الوطني إلى أبعد حد في كأس إفريقيا”.