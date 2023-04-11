زيتوني: إعادة النظر في منصة “ألجكس” الخاصة بالمستوردين

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، عن شروع دائرته الوزارية في إعادة النظر في منصة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس” الخاصة بالمستوردين.

وأوضح زيتوني في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إعادة النظر في المنصة يهدف إلى تحسين سيرها والقضاء على النقائص المسجلة وتنظيم شعبة الاستيراد بشكل أفضل.

وأضاف أن إعادة النظر لن تمس مبدأ عملها الرامي إلى ضبط الواردات والحد من الظواهر السلبية المسجلة في هذا المجال كتحويل العملة الصعبة واستيراد سلع لا تحترم عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.

ومن بين التحسينات المقررة في هذا الإطار، أشار الوزير إلى رقمنة جميع الاجراءات من بدايتها إلى نهايتها، لضمان الشفافية وتمكين المستوردين من متابعة ملفاتهم.

يذكر أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، ملزمون بتقديم طلباتهم على مستوى وكالة “ألجكس”, للتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.

ويتم إدراج الوثيقة التي تسلمها مصالح “ألجكس” في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.