زيتوني: التيار الوطني هو الأرضية الصلبة لحماية الجزائر

أكد أن الأرندي جاء ببرنامج قويّ..

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن حزبه جاء ببرنامج “قوي يقوم على بناء الوطن”.

وقال زيتوني، في تجمع عقده بالبليدة، أن حزبه دخل معترك التشريعيات “ببرنامج قوي يقوم على بناء البلاد مع الشركاء السياسيين الراغبين الخير لهذا الوطن وذلك تحت شعار الثورة والتاريخ والوطنية”.

وحذر زيتوني أولئك الراغبين في “العبث بمستقبل الجزائر”، بأن “التيار الوطني هو الأرضية الصلبة لحماية الوطن”، وأن الأرندي هو “قاطرة مع الأحزاب الوطنية الأخرى لحمايته”، داعيا إلى الحفاظ على الوطن ومكتسباته.

وأردف قائلا: “الجزائر ليست مخبر تجارب، و هي مسيرة من طرف التيار الوطني بشراكة التيار الديمقراطي والإسلامي، وهو قاعدة صلبة، و من يريد أن يتلاعب به فهو يتلاعب بالجزائر وكيان ووحدة الأمة”.

وأضاف زيتوني بأن “الأرندي وبمعية مختلف الشركاء في التيار الوطني والطبقة السياسية سيعمل على إخراج البلاد من الأزمة”.

من جهة أخرى، أشاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بموقف الجزائر الثابت والمناصر للقضية الفلسطينية والرافض للهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن موقف الحزب حيال القضية “هو نفسه وهو ما عبر عنه وزير الخارجية أمام هيئة الأمم المتحدة“.

س. ع