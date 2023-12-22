زيتوني: الحكومة تشجع الاستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى

أكد وزير التجارة الطيب زيتوني، الخميس، أن الحكومة تشجع وتدعم الاستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى.

وقال الطيب زيتوني خلال إشرافه على تدشين المركز التجاري (AZ) بمدينة وهران أن “الحكومة تشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى ومنها فضاء (AZ) الجديد الذي تم تدشينه اليوم بمدينة وهران باعتبارها وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين”.

وأضاف نفس المسؤول أن “الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها بمختلف جهات الوطن تساعد في تقديم موادا ومنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين وتفاديها للعدد المبالغ فيه من الوسطاء الذين يتدخلون عادة بين المنتج والمستهلك فيقتنون المنتجات بأسعار بخسة ويعرضونها على المستهلكين بأسعار مرتفعة”.

وأشار وزير التجارة إلى أن “عددا من المستثمرين الأجانب من دول أوروبية ومن المملكة العربية السعودية ودولة قطر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المجال التجاري في الجزائر وخاصة في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى التي يتمتعون بخبرة وتجربة هامة في إنجازها وتسييرها ويمكنهم نقل تجاربهم الناجحة إلى الجزائر”.