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اقتصاد

زيتوني بأوغندا لافتتاح معرض المنتجات الجزائرية

الشروق أونلاين
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زيتوني بأوغندا لافتتاح معرض المنتجات الجزائرية

شرع، وزير التجارة، الطيب زيتوني، الجمعة، في زيارة عمل إلى أوغندا سيقوم خلالها بافتتاح معرض للمنتجات الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد حل الوزير زيتوني، الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حيث كان في استقباله وزيرة الدولة المكلفة بالتجارة الأوغندية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية أوغندا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيشرف الوزير خلال الزيارة ، التي يرافقه خلالها، وفد من رجال الأعمال على رأسهم رئيس مجلس تجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى، والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين الزاوي، على افتتاح معرض المنتجات الجزائرية، المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى غاية 02 أكتوبر2023، بالعاصمة الأوغندية “كامبالا”.

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