-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زيتوني: تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان فقط

الشروق أونلاين
  • 62
  • 0
زيتوني: تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان فقط

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، عن تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان المبارك فقط، داعيا المواطنين إلى التحلي بمكارم الشهر الفضيل ومحاربة التبذير.

وفي تصريح صحفي له على هامش إشرافه الإثنين على إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير، قال زيتوني إنه تم تسجيل رمي 100 مليون خبزة في رمضان الماضي  و900 مليون خبزة على باقي أيام السنة بما يعادل قيمة 300 مليون دولار.

واعتبر زيتوني أنه آن الأوان لتغيير نمطية الاستهلاك والتحول إلى ثقافة استهلاكية جديدة خاصة في شهر رمضان الذي هو شهر عبادة أكثر منه شهر أكل وتبذير.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع عن استعانة الوزارة ببعض الفنانين والمؤثرين وكذا الومضات الإشهارية لتحسيس المواطنين بهذه  الظاهرة التي اعتبر أنها مجتمعية ودينية بالدرجة الأولى.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مصالحه  تعمل على توفير كل السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم وباقي شهور السنة.

مقالات ذات صلة
توقيع عدّة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وإيران

توقيع عدّة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وإيران

“قسم مكافحة الإرهاب”.. سرداب المتربصين بالجزائر

“قسم مكافحة الإرهاب”.. سرداب المتربصين بالجزائر

التقارب الجزائري – الإيطالي يتعزز بتأزم العلاقات مع إسبانيا

التقارب الجزائري – الإيطالي يتعزز بتأزم العلاقات مع إسبانيا

قضاة يحذرون: الجرائم المعلوماتية.. الخطر الداهم !

قضاة يحذرون: الجرائم المعلوماتية.. الخطر الداهم !

خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من “إعلان الجزائر”

خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من “إعلان الجزائر”

الناخب الوطني الجديد

الناخب الوطني الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد