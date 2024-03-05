زيتوني: تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان فقط

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، عن تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان المبارك فقط، داعيا المواطنين إلى التحلي بمكارم الشهر الفضيل ومحاربة التبذير.

وفي تصريح صحفي له على هامش إشرافه الإثنين على إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير، قال زيتوني إنه تم تسجيل رمي 100 مليون خبزة في رمضان الماضي و900 مليون خبزة على باقي أيام السنة بما يعادل قيمة 300 مليون دولار.

واعتبر زيتوني أنه آن الأوان لتغيير نمطية الاستهلاك والتحول إلى ثقافة استهلاكية جديدة خاصة في شهر رمضان الذي هو شهر عبادة أكثر منه شهر أكل وتبذير.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع عن استعانة الوزارة ببعض الفنانين والمؤثرين وكذا الومضات الإشهارية لتحسيس المواطنين بهذه الظاهرة التي اعتبر أنها مجتمعية ودينية بالدرجة الأولى.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مصالحه تعمل على توفير كل السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم وباقي شهور السنة.