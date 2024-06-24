زيتوني: حجم التبادل التجاري الجزائري التركي يقدّر بـ 6.3 مليار دولار

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، في الجزائر العاصمة، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي، بمشاركة عشرات رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، بحثا عن شراكات واستثمارات رابحة.

وفي كلمة افتتاحية للوزير زيتوني، أكد على ارتفاع قيمة التبادل التجاري الجزائري التركي خلال السنة الماضية، وبلوغه مستوى 6.3 مليار دولار، معربا في الوقت ذاته عن أمل الجزائر في تخطي هذا الرقم والوصول الى مستوى 10 مليار دولار سنويا تجسيدا لرؤية الرئيس عبد المجيد تبون والتركي رجب طيب اردوغان.

وفي ذات السياق، كشف زيتوني، عن اهتمام الجزائر بخلق ميكانيزمات جديدة من شأنها السماح بتطوير القدرات التجارية للبلدين ورفع مستواها إلى أكثر من 10 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

وبخصوص الشراكات الاقتصادية بين البلدين، دعا زيتوني، رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، إلى توسيعها نحو مجالات اكثر خلق للثورة وتطويرا للإقتصاد، على غرار الشعب الإنتاجية الواعدة على المنتجات الزراعية والغذائية والميكانيكية والبلاستيكية وقطاع السياحة.

وفي ظل السوق الأفريقية المشتركة، أعرب زيتوني، عن رغبته في تحقيق شراكات جزائرية تركية، لتحقيق الإستغلال الأمثل للقدرات التجارية الأفريقية والمقدرة بـ 3000 مليار دولار، لا سيما ان للجزائر نظرة اقتصادية واعدة تتمثل في تحقيق التكامل الافريقي من خلال شاريع هامة ذات بعد قاري على غرار الطريق العابر للصحراء، اضافة الى شروع الجزائر في إنجاز 5 مناطق تجارية حرة، تربطها بدول الجوار ومن ثم إلى باقي الدول الأفريقية.