زيتوني: على التيار الوطني تحمل مسؤولياته

من أجل التصدي لكل المغامرات

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني التيار الوطني لكي “يتحمل مسؤولياته والتصدي لكل المغامرات التي تستهدف أمن ووحدة البلاد”.

وخلال تجمع شعبي بباتنة، قال زيتوني: “كما صان الجزائر وجعلها تصمد وتنتصر في فترة التسعينيات، فإن التيار الوطني مدعو اليوم قبل أي وقت مضى للمساهمة في الحفاظ على الجزائر ويبقى الضامن والآمن والمحور الأساسي في وحدة واستقرار البلاد والجمهورية الجزائرية بوحدة شعبها وترابها”.

واعتبر الأمين العام للأرندي أن التيار الوطني “أحد عناصر الوحدة الوطنية وهو ثابت في المجتمع الجزائري”، مضيفا “أن باقي الشركاء السياسيين والإسلاميين والديمقراطيين الأوفياء الفاعلين في الساحة يقاسموننا نفس الهدف وهو المحافظة على الجزائر ومتفقون معنا على مصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها”.

وقال نفس المسؤول الحزبي: “إن مشاركتنا في هذه الانتخابات تهدف إلى المساهمة في بناء الوطن”، مضيفا في نفس السياق: “لقد دخلنا استحقاقات 12 جوان المقبل بمشروع مجتمع متكامل من مختلف النواحي وبنظرة شاملة للتنمية”.

كما تطرق زيتوني إلى عدة قضايا منها حراك 22 فيفري 2019، قائلا بشأنه: “سيبقى مسجلا في تاريخ الجزائر، لأنه أنقذ البلاد”.

وانتقد في ذات السياق، ما وصفها بالمجموعة أو “الكمشة” التي حاولت أن تخرج الحراك عن توجهه الحقيقي، على حد تعبيره .

س. ع