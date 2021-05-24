-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان
الجزائر
من أجل التصدي لكل المغامرات

زيتوني: على التيار الوطني تحمل مسؤولياته

الشروق
  • 15
  • 0
زيتوني: على التيار الوطني تحمل مسؤولياته
أرشيف

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني التيار الوطني لكي “يتحمل مسؤولياته والتصدي لكل المغامرات التي تستهدف أمن ووحدة البلاد”.

وخلال تجمع شعبي بباتنة، قال زيتوني: “كما صان الجزائر وجعلها تصمد وتنتصر في فترة التسعينيات، فإن التيار الوطني مدعو اليوم قبل أي وقت مضى للمساهمة في الحفاظ على الجزائر ويبقى الضامن والآمن والمحور الأساسي في وحدة واستقرار البلاد والجمهورية الجزائرية بوحدة شعبها وترابها”.

واعتبر الأمين العام للأرندي أن التيار الوطني “أحد عناصر الوحدة الوطنية وهو ثابت في المجتمع الجزائري”، مضيفا “أن باقي الشركاء السياسيين والإسلاميين والديمقراطيين الأوفياء الفاعلين في الساحة يقاسموننا نفس الهدف وهو المحافظة على الجزائر ومتفقون معنا على مصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها”.

وقال نفس المسؤول الحزبي: “إن مشاركتنا في هذه الانتخابات تهدف إلى المساهمة في بناء الوطن”، مضيفا في نفس السياق: “لقد دخلنا استحقاقات 12 جوان المقبل بمشروع مجتمع متكامل من مختلف النواحي وبنظرة شاملة للتنمية”.

كما تطرق زيتوني إلى عدة قضايا منها حراك 22 فيفري 2019، قائلا بشأنه: “سيبقى مسجلا في تاريخ الجزائر، لأنه أنقذ البلاد”.

وانتقد في ذات السياق، ما وصفها بالمجموعة أو “الكمشة” التي حاولت أن تخرج الحراك عن توجهه الحقيقي، على حد تعبيره .
س. ع

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 21 ماي 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 21 ماي 2021

إعذارات بالجملة للمترشحين في ظرف 72 ساعة من الحملة

إعذارات بالجملة للمترشحين في ظرف 72 ساعة من الحملة

حداد يحطم الرقم القياسي في قضايا الفساد!

حداد يحطم الرقم القياسي في قضايا الفساد!

اجتماع جزائري فرنسي يوم 7 جوان حول ملف جماجم شهداء المقاومة

اجتماع جزائري فرنسي يوم 7 جوان حول ملف جماجم شهداء المقاومة

زيتوني: التيار الوطني هو الأرضية الصلبة لحماية الجزائر

زيتوني: التيار الوطني هو الأرضية الصلبة لحماية الجزائر

بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية

بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد