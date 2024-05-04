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اقتصاد

زيتوني: منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر إطارًا مشتركًا للتنمية المستدامة

الشروق أونلاين
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زيتوني: منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر إطارًا مشتركًا للتنمية المستدامة

 قال وزير التجارة، الطيب زيتوني، إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، توفر إطارًا مشتركًا للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة على مدار الخمسين عامًا القادمة، مؤكدا أن الجزائر لم تدخر أي جهد لتنفيذ هذه المنطقة.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، الهادي بكير، نيابة عن الوزير زيتوني، خلال إفتتاح الملتقى الأفريقي للإستثمار، اليوم السبت، قال زيتوني، بأن هذا الملتقى، ينعقد في ظل توجه الدولة الجزائرية إلى السوق الإفريقية من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و هذا ضمن مسعى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري و المساهمة في النهوض باقتصادات قارتنا الإفريقية.

وأكد الطيب زيتوني، أن تزامن إنطلاق هذه التظاهرة مع توقيع الجزائر منذ أيام، لاتفاقية احتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، المقرر تنظيمه من 04 إلى 10 سبتمبر 2025، إنما يأتي في سياق تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التكامل الافريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول قارتنا السمراء، كما يهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة، مؤكدا أن هذا الحدث القاري فرصة لربط شراكات بين المؤسسات الإفريقية و رجال الأعمال في العديد من المجالات، التي من شأنها تعزيز القدرات التنافسية لقارتنا الإفريقية، و المساهمة في سلاسل القيمة العالمية.

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