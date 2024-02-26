زيتوني: نحو إنجاز سوق وطني عصري للبيع بالجملة

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الإثنين، عن مشروع لإعادة إنجاز سوق عصري وطني جديد لبيع المواد الغذائية والخضر والفواكه بالجملة.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بومرداس، قال زيتوني إنه سيتم القيام بدراسات لإعادة إنجاز سوق عصري وطني جديد لبيع المواد الغذائية والخضر والفواكه بالجملة ببلدية الخروبة.

كما سيتم تخصيص فضاءات في هذا السوق لبيع المواشي والسيارات، وذلك بعد هدم السوق القديم.

وفي المحطة الأولى من برنامج الزيارة، قام الوزير رفقة والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، بزيارة سوق الجملة للمواد الغذائية بالخروبة.