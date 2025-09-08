زيتوني يأمر بتكثيف الرقابة للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 8 سبتمبر، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، لتقييم حصيلة نشاطات الرقابة خلال الفترة الصيفية، والوقوف على وضعية السوق الوطنية من مختلف المنتجات وكذا متابعة عمليات التخزين، بالإضافة إلى متابعة التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي والمهني والجامعي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، أمر السيد الوزير بـ “نزول كافة الإطارات المركزية للوزارة إلى الميدان لمتابعة عن قرب كل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي، المهني والجامعي، سواء ما تعلق بالمعارض الخاصة باللوازم الدراسية وضبط أسعارها، أو بتموين السوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، وذلك لضمان وفرتها واستقرارها في أفضل الظروف.”

كما أمر أيضا بـ”تجنيد أعوان الرقابة للوقوف على عملية التحضير لتموين المطاعم المدرسية ومراقبة جودة الوجبات المقدمة، بما يضمن احترام المعايير لحماية صحة التلاميذ.”

زيتوني أمر كذلك بـ”مواصلة تكثيف الرقابة الميدانية للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطن”، إضافة إلى “اعتماد مقاربة جديدة في الرقابة، خاصة فيما يتعلق بالمطاعم ومحلات الأكل السريع، بما يعزز حماية المستهلك وجودة الخدمات.”