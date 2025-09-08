-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

زيتوني يأمر بتكثيف الرقابة للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار

الشروق أونلاين
  • 46
  • 0
زيتوني يأمر بتكثيف الرقابة للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار
وزارة التجارة
جانب من الاجتماع

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 8 سبتمبر، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، لتقييم حصيلة نشاطات الرقابة خلال الفترة الصيفية، والوقوف على وضعية السوق الوطنية من مختلف المنتجات وكذا متابعة عمليات التخزين، بالإضافة إلى متابعة التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي والمهني والجامعي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، أمر السيد الوزير بـ “نزول كافة الإطارات المركزية للوزارة إلى الميدان لمتابعة عن قرب كل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي، المهني والجامعي، سواء ما تعلق بالمعارض الخاصة باللوازم الدراسية وضبط أسعارها، أو بتموين السوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، وذلك لضمان وفرتها واستقرارها في أفضل الظروف.”

كما أمر أيضا بـ”تجنيد أعوان الرقابة للوقوف على عملية التحضير لتموين المطاعم المدرسية ومراقبة جودة الوجبات المقدمة، بما يضمن احترام المعايير لحماية صحة التلاميذ.”

زيتوني أمر كذلك بـ”مواصلة تكثيف الرقابة الميدانية للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطن”، إضافة إلى “اعتماد مقاربة جديدة في الرقابة، خاصة فيما يتعلق بالمطاعم ومحلات الأكل السريع، بما يعزز حماية المستهلك وجودة الخدمات.”

مقالات ذات صلة
البحث العلمي والابتكار.. بوابة الجزائر نحو الريادة الإفريقية

البحث العلمي والابتكار.. بوابة الجزائر نحو الريادة الإفريقية

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

هذا جديد تصنيع سيارات “فيات” و”هيونداي” و”شيري” في الجزائر!

وحدات إنتاجية لوزارة الدفاع الوطني تُشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية

وحدات إنتاجية لوزارة الدفاع الوطني تُشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية

دعم عمومي بـ5 ملايين لتغيير المكيفات وتقليل هدر الكهرباء

دعم عمومي بـ5 ملايين لتغيير المكيفات وتقليل هدر الكهرباء

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد