زيتوني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع نظيره الإيطالي (فيديو)

تباحث وزير التجارة، الطيب زيتوني، رفقة نظيره الإيطالي، الثلاثاء، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وجاء هذا خلال استقبال زيتوني، الثلاثاء، الوزير الإيطالي للمشروعات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أكد الوزير زيتوني على أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، داعيا لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

من جهته أشاد الوزير الإيطالي أدولفو أورسو، بمتسوى العلاقات الجزائرية والإطالية، مؤكدا أن الجزائر تُعد شريكا استراتيجيًا لإيطاليا، كما أعرب عن شكره باختيار بلاده كضيف شرف الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزيران عن تقديرهما للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين، وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقات في المستقبل.