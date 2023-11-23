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الجزائر

زيتوني يدعو إلى تطوير التبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية

الشروق أونلاين
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زيتوني يدعو إلى تطوير التبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية
زيتوني والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الخميس، إلى تطوير التبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية إلى مستوى يعكس الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلدين.

جاء ذلك في كلمة للوزير زيتوني خلال أشغال افتتاح ملتقى الأعمال الجزائري- السعودي، رفقة وكيل وزير الاستثمار السعودي بدر بن ابراهيم البدر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بالعاصمة الرياض.

وأكد زيتوني حسب بيان الوزارة على ضرورة “تعزيز علاقات التعاون من خلال تطوير التجارة البينية، خاصة وأن المستثمر السعودي يعتبر شريكا موثوقا به ومتمكنا من التقنيات الحديثة المستعملة في شتى المجالات”.

كما ذكر الوزير زيتوني “بجملة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر والتي تتجسد من خلال إنجاز عدة مشاريع هيكلية”

“ومع إعادة تكييف كل الترسانة القانونية مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، بهدف تهيئة مناخ أعمال جذاب للاستثمارات الأجنبية الخلاقة للثروة”، يضيف المتحدث ذاته.

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