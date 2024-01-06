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اقتصاد
خلال لقاء تقييمي مع إطارات القطاع

زيتوني يدعو إلى ضمان وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق

ع.س
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زيتوني يدعو إلى ضمان وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق
ح.م
وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، السبت، إطارات القطاع إلى مضاعفة الجهود لضمان وفرة مختلف المواد الاستهلاكية في الأسواق، وذلك بالتزامن مع بداية التحضيرات لاستقبال شهر رمضان.
وحسب بيان للوزارة، ترأس زيتوني لقاء تقييميا وطنيا لإطارات القطاع خصص “لتقييم أداء المدراء الجهويين والولائيين، ورسم خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، إضافة إلى التحضيرات الجارية لشهر رمضان”.
وأبرز زيتوني في كلمة له بالمناسبة أهمية تقييم أداء المسؤولين في القطاع لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال تحديد أساليب عمل جديدة.
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى أهمية مضاعفة الجهود لضمان وفرة مختلف المواد الاستهلاكية، داعيا إطارات القطاع إلى أن يكونوا “واعين” بدورهم في هذا المجال، وحريصين على تأديته على أكمل وجه تلبية لتطلعات المواطنين.

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