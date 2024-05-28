زيتوني يدعو لعقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على “تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم من تونس وليبيا”.

وبحسب تصريح للوزير زيتوني، خلال افتتاح الطبعة الاولى للمنتج الوطني في الطارف، بأن الغرض من هذه الخطوة، تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، على أن تتعدد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاث لاسيما في البلديات الحدودية منها، لكونها مرشحة لتكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة.

ودعا الوزير زيتوني، رجال الأعمال في البلدان الثلاث، إلى أهمية إنشاء مجلس ثلاثي لهم ليكون بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة، باعتباره آلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية، إلى جانب تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض قصد نسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي خدمة لمصلحة البلدان الثلاث التي ينتمون إليها.

وفي ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم والتحالفات الاستراتيجية التي تقوم العديد من الدول بانشائها خدمة لاقتصاداتها، قال زيتوني “إن التحولات الاقتصادية ستدفع بتجسيد الرغبة الملحة والإرادة المشتركة في إقامة تكامل اقتصادي إقليمي يعزز من ثقل وقوة الدول الثلاث في المستقبل، خاصة أمام الشركاء الدوليين الذين ينبغي أن تتغير نظرتهم إلينا كبلدان فاعلة ومزدهرة ومؤثرة، لا مستهلكة ومستنزفة كما أريد لها أو يراد لها.