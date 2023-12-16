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الجزائر

زيتوني يستقبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

الشروق أونلاين
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زيتوني يستقبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، السبت، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، وامكيلي مين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

خلال ذات اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، أكد الوزير “جاهزية القوائم الخاصة بالبنود التعريفية الخاضعة للتفكيك الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تم تحضيرها مع كل القطاعات المعنية في الجزائر، في إطار تسريع هذا الفضاء القاري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, لتشجيع التجارة البينية الإفريقية”, وفقا للمصدر ذاته.

من جانبه, ثمن وامكيلي مين، “جهود الجزائر خلال السنوات الأربع الأخيرة بدفع من رئيس الجمهورية في تسريع اجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال انخراط الجزائر في المساعي الأفريقية، وانفتاحها على السوق الافريقية عبر فتح بنوك ومعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال، وكذا فتح خطوط جوية وبحرية إلى عدة عواصم قارية”، يضيف البيان.

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