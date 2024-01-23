زيتوني يستقبل وفدا من المجمع الإيطالي “بياجو”

استقبل وزير التجارة، الطيب زيتوني, وفدا من المجمع الصناعي الإيطالي “بياجو” لصناعة الدراجات النارية، يقوده الرئيس المدير العام, ماتيو كولانينو, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى الاثنين بمقر الوزارة، بحضور إطارات المجمع الإيطالي ونائب سفير إيطاليا لدى الجزائر، تم التطرق إلى عدة قضايا هامة.

وأكد الوزير زيتوني على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مبرزا أهمية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية واعدة.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير التدابير الجديدة والتحفيزات التي تضمنها قانون الإستثمار الجديد, يضيف البيان.