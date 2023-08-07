زيتوني يشارك في مؤتمر القمة الثاني للبن بأوغندا

يشارك وير التجارة الطيب زيتوني، الثلاثاء، في أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في افريقيا لمجموعة الدول الـ25 بأوغندا.

وأفاد بيان لوزراة التجارة، الاثنين، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك وزير التجارة الطيب زيتوني، الثلاثاء، بجمهورية أوغندا، في أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في افريقيا لمجموعة الدول الـ25.

وأوضح البيان “أن أشغال القمة ستناقش التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية المنتجة للبن، فضلا عن تعزيز القيمة المضافة لهذه المادة، وتوسيع تجارتها الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.”