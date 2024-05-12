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اقتصاد

زيتوني يطالب بالاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود

الشروق أونلاين
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زيتوني يطالب بالاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود

 دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، نظرائه العرب، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من خلال بناء قاعدة إقتصادية متينة لبلداننا العربية.

وفي كلمة ألقاها زيتوني، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحضيرا لأعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين الخميس المقبل، أكد على “قدرة الدول العربية في لعب دور فعال في عصر العولمة وتعزيز الاندماج الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتوسع في المجالات التجارية والاستثمار”.

ولفت زيتوني إلى الظروف “العصيبة” التي تطبع انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية، “خاصة جراء ما يحدث في فلسطين من جرائم إبادة، وإخواننا هناك يواجهون أشرس عدوان عرفته الإنسانية أمام محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بكافة الوسائل والسبل”.

وفي هذا الصدد، يقول زيتوني “يتوجب علينا جميعا وأكثر من أي وقت مضى العمل ككتلة واحدة وعلى مختلف هياكل ومنظمات العمل العربي المشترك للحرص على تطبيق القرارات المنبثقة عن القمة العربية خصوصا تلك التي تعزز دعمنا اللامشروط لصمود الشعبي الفلسطيني”.

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