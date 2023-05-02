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الجزائر

زيتوني يعلن تنظيم لقاء تقييمي لإطارات وزارة التجارة

م.ص
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زيتوني يعلن تنظيم لقاء تقييمي لإطارات وزارة التجارة
أرشيف
وزارة التجارة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء 2 ماي، أنه سيتم تنظيم لقاء تقييمي لقطاعه يظم كافة إطارات القطاع المركزية والمحلية. وهذا بهدف إظهار “الكثير من الحقائق لتثمين الأمور الايجابية وتفادي الأمور السلبية”.

حسب نفس المصدر، سيتم خلال هذا الاجتماع البحث عن مصدر التذبذب الذي عرفته بعض المواد، مثل الحليب المدعم. حيث أشار الوزير إلى أن مقاربة “الردع” مكنت من حل العديد من الإشكاليات، لكنها “ليست المقاربة الوحيدة”.

وبالتالي سيتم بحث مقاربة جديدة لمراقبة أحسن للأسواق، حسب الوزير، مضيفا أن مصالح الرقابة على مستوى الوزارة سجلت حوالي 200 ألف تدخل، تمخض عنها حوالي 40 ألف قرار إحالة على القضاء بسبب مخالفات وتجاوزات تجارية.

كما سيتم في هذا اللقاء التحضير لبرنامج المداومة من طرف التجار خلال عيد الأضحى المقبل، خصوصا بعد تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام بدلا من يومين.

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