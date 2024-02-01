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الجزائر

زيتوني يقف على الإجراءات اللوجيستية للمنطقة الحرة

الشروق أونلاين
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زيتوني يقف على الإجراءات اللوجيستية للمنطقة الحرة
ح.م

وصل وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس إلى ولاية تندوف للوقوف على الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالمنطقة الحرة التي ستشرع في تقديم خدماتها، خلال السداسي الأول من السنة.

وحل زيتوني، صباح الخميس  بتندوف في إطار زيارة عمل تدوم يوما واحدا للوقوف على الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالمنطقة الحرة والتي وحسب توجيهات الرئيس تبون حُدد لها فترة السداسي الأول من السنة الجارية للشروع في تقديم خدماتها.

وكان في استقبال الوزير، والي الولاية دحو مصطفى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بوناقة محجوب ونواب المجلس الشعبي الوطني عن الولاية بالإضافة إلى السلطات المحلية والأمنية.

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