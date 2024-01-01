زيتوني يناقش إجراءات تموين السوق والتحضير لرمضان

ترأس وزير التجارة، الطيب زيتوني، جلسة عمل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التحضير الجيد لشهر رمضان الكريم وتكثيف العمل الرقابي.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد عقد زيتوني الاجتماع رفقة إطارات المديرية الجهوية ومديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، وهذا في اطار سلسلة اللقاءات مع المدراء واطارات القطاع.

وتم خلال اللقاء “استعراض ومناقشة الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان التموين ووفرة المنتجات خاصة الواسعة الإستهلاك, وكذا التحضير الجيد لشهر رمضان الكريم, بالإضافة إلى تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة وصحة المستهلك”, يضيف البيان.