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زيتوني يناقش التحضيرات الجارية لتموين السوق باللحوم الحمراء

الشروق أونلاين
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زيتوني يناقش التحضيرات الجارية لتموين السوق باللحوم الحمراء

ناقش وزير التجارة، الطيب زيتوني، مع الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين وكذا رئيس فدرالية اللحوم الحمراء ومشتقاتها التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية بهذه المادة.

وجرى هذا خلال استقبال، الطيب زيتوني، الأربعاء، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي مرفوقا برئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها، خير مروان.

وحسب بيان للوزارة فقد تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة.

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